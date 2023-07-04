السودان.. "الدعم السريع" يعلن إسقاط مقاتلة للجيش
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، إسقاط مقاتليها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش، في منطقة الخرطوم بحري.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن طيران الجيش "هاجم صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الأحياء السكنية بأم درمان".
واتهم البيان، طيران الجيش بارتكاب "مجازر بشرية بشعة خاصة في منطقة أمبدة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء".
وأكد أن مقاتلي الدعم السريع ألقوا القبض على كابتن الطائرة الحربية بعد هبوطه بالمظلة.
وتجدَّدت صباح الثلاثاء، المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في منطقة "السوق الشعبي" شمال مدينة أم درمان بالتزامن مع قصف جوي مكثف، على ما أفاد شهود عيان.
وأكد شهود العيان سماع أصوات الأسلحة الثقيلة والقصف المدفعي، كما شاهدوا تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع، متبوعة بغارات جوية وانفجارات عنيفة.