السودان.. "الدعم السريع" يعلن إسقاط مقاتلة للجيش

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، إسقاط مقاتليها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش، في منطقة الخرطوم بحري.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان، إن طيران الجيش "هاجم صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الأحياء السكنية بأم درمان".

واتهم البيان، طيران الجيش بارتكاب "مجازر بشرية بشعة خاصة في منطقة أمبدة؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء".