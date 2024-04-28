القبض على "مسؤول الشرطة" لدى داعش في العراق (صورة)
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، القبض على "مسؤول الشرطة الإسلامية" لدى تنظيم داعش في محافظة نينوى، شمالي العراق.
وقالت الخلية في بيان، إنه جرى "إلقاء القبض على الإرهابي المدعو "أبو صكر، وهو مطلوب للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي)".
وأشارت في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أنه جرى القبض على "أبو صكر"، وهو "يحمل معه مستمسكات مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية"، مبينة أنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".
وبينت الخلية أن عملية إلقاء القبض جرت "وفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة الـ16 التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية، ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية، حيثُ تم نصب كمين محكم له بالجانب الأيسر من مدينة الموصل".
وأعلن العراق في نهاية عام 2017 الانتصار على تنظيم داعش، بعد استعادة الأراضي، التي كان يسيطر عليها منذُ صيف عام 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.
إلا أن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار، وصلاح الدين وكركوك، وديالى، حيثُ تشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.