القبض على "مسؤول الشرطة" لدى داعش في العراق (صورة)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، القبض على "مسؤول الشرطة الإسلامية" لدى تنظيم داعش في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان، إنه جرى "إلقاء القبض على الإرهابي المدعو "أبو صكر، وهو مطلوب للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)، والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى (مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي)".