مسؤول إسرائيلي: حماس رفضت مقترح بايدن للتهدئة في غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن مسؤول سياسي تصريحات متطابقة تتحدث عن رفض حركة حماس الخطوط العريضة لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، خلال ردها الذي سلمته للوسطاء في مصر وقطر.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، فإن "إسرائيل تلقت من الوسطاء رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وأن الحركة رفضت الخطوط العريضة للاتفاق التي قدمها الرئيس الأمريكي".

وأضاف المسؤول الذي لم يُفصح عن هويته، أن "حماس غيرت كل العناصر الأساسية في الاقتراح، وتحدث الرئيس بايدن عن أخذ الاقتراح كما هو والتوقيع عليه وتنفيذه، وإن حماس غيرت الاقتراح برمته، والمعنى واضح.. الرفض".

وتتعلق تعديلات حماس بالجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي وعملية تبادل الرهائن، وكذلك ملف الوقف النهائي والدائم للحرب.