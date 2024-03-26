"متأثرا بحروق".. وفاة نجل "أمير القاعدة في جزيرة العرب" (صورة)

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت معلومات غير مؤكدة عن وفاته إثر حريق نشب في منزله قبل نحو أسبوعين.

وقالت المنصة، إن خالد توفي إثر حروق نتجت عن محاولته إنقاذ ابنه من حريق نشب في بيته قبيل شهر رمضان، وأضافت أنه كان يعمل ضمن لجنة الإعلام في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب.

وحسب المعلومات التي نشرتها "أنباء جاسم"، فإن التنظيم أسند لخالد لجنة الإعلام كونه لم يمتلك أي تجارب حياتية أو عسكرية تؤهله للعمل العسكري أو القيادي، وقالت إنه "عرف الدنيا فقط من خلال الكتب دون المرور بأي تجارب حياتية".

وأوضحت المنصة أنه وبعد أحداث 11 سبتمبر التي نفذها تنظيم القاعدة، والاجتياح الأمريكي لأفغانستان، "تسللت أسرة العدل إلى إيران، ووضعتهم السلطات الإيرانية في السجن. نتج عن ذلك تربية الطفل (خالد) داخل السجون".