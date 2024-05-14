حميدتي لمسؤول أممي: كنا وما زلنا دعاة سلام

أبلغ قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، أن قواته كانت وما زالت وستظل من دعاة السلام، كما أنها لم تشعل الحرب ولا ترغب في استمرارها.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال دقلو المعروف بـ "حميدتي" إنه تلقى اتصالا من تورك، ناقشا خلاله تطورات الأوضاع في السودان والظروف التي تواجه المدنيين، وتوفير الحماية لهم وإيصال المساعدات.

وأكد حميدتي لتورك، بحسب التغريدة، "احترام والتزام قوات الدعم السريع بتعهداتها بموجب قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية وحماية المدنيين، والتعاون الكامل مع المنظمات الإنسانية العاملة لتوصيل المساعدات للمدنيين في جميع مناطق السودان".