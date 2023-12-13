بعد عودة الدفء.. "ملفات ثنائية" تجمع عقيلة صالح بأردوغان

بدأ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد برلماني، حيث ينتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفاد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان له، الأربعاء، بأن عقيلة التقى فور وصوله رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش، وبحثا عددًا من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.

وأشار البيان إلى أن صالح من المقرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الساعات المقبلة لتأكيد موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وتعد زيارة عقيلة صالح، الثانية من نوعها منذ أن التقى أردوغان في أغسطس 2022 بعد سنوات من القطيعة السياسية.

وفي نوفمبر الماضي صرَّح عقيلة صالح أنه من المحتمل أن يزور تركيا خلال أسبوعين وقبل نهاية العام 2023 تلبية لدعوة البرلمان هناك ولفت إلى تحسن العلاقات مع أنقرة.