عضو "الرئاسي اليمني" فرج البحسني: كارثة اقتصادية ستقع إن لم نتحرك (فيديو إرم)

وأضاف أن محافظتي حضرموت والمكلا في مأمن، ولا مجال للحديث عن عودة الجماعات الإرهابية لتلك المناطق، مؤكدا أنه يوجد انتشار واسع لعناصر الجيش والأمن في المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية تتابع بالتنسيق مع قوات التحالف بعض الأشخاص الذين يشتبه بهم في مناطق عدة باليمن.

وحول تأثير عمليات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر على عملية السلام في اليمن قال البحسني، إنها أثرت سلبا عليها وأخّرتها، آملا أن تعود المفاوضات بين كافة الأطراف وعلى رأسها السعودية والاتحاد الأوروبي ودول السبع وغيرها.

وفيما يتعلق بتدهور الأوضاع في العديد من المحافظات، أكد أنه يجب محاربة الفساد وتوفير فرص العمل للشباب اليمني، والحد من تدهور العملة باتباع سياسة نقدية سليمة.

وختم البحسني حديثه قائلا، إنه يجب توحيد الأجهزة الأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، معتبرا أن توحيد الجهود والتعاون أمر مهم لمواجهة "العدو".