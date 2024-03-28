إصابة 3 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار على حافلة شمال أريحا (فيديو)

أصيب ثلاثة إسرائيليين، صباح اليوم الخميس، إثر عملية إطلاق نار استهدف حافلة شمال مدينة أريحا في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع إصابات جراء عملية إطلاق نار على حافلة (مستوطنين) شمال مدينة أريحا في منطقة الأغوار، مبينًا أن إطلاق النار وقع على طريق شارع الـ90 قرب العوجا في المنطقة ذاتها.