إسرائيل "تنوي" استئناف محادثات غزة "هذا الأسبوع"

أعلنت إسرائيل نيتها استئناف المحادثات "هذا الأسبوع" بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن في غزة، وذلك بعد اجتماع في باريس بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول إسرائيلي، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الأسبوع، وهناك اتفاق".

ولم يُدلِ المسؤول الإسرائيلي بمزيد من التفاصيل حول الاتفاق.

ولكن وسائل إعلام عبرية نقلت أن رئيس الموساد ديفيد بارنيع وافق خلال اجتماعات في باريس مع الوسيطين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على إطار جديد للمفاوضات المتوقفة.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح "في أقرب وقت"، بحسب واشنطن.

وتوقفت المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وهدنة في قطاع غزة هذا الشهر بعدما بدأت إسرائيل عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع.