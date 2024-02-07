"إكسيوس" يكشف عن التزامات بين إسرائيل وحزب الله لاستعادة الهدوء

وبينما تراجعت التوترات بشكل طفيف في الأيام الأخيرة، لكن الولايات المتحدة لا تزال ترغب بالتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين لضمان توقف القتال.

وفي التفاصيل التي يوردها "إكسيوس، التقى عاموس هوشستين، أحد أقرب مستشاري الرئيس بايدن وأكثرهم ثقة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل، الأحد الماضي. وناقش معهما اقتراحه بشأن تفاهمات جديدة بشأن الحدود.

ويستند الاقتراح إلى نموذج تفاهمات "عناقيد الغضب" عام 1996 بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، التي أعلنتها الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في ذلك الوقت.

وقالت المصادر، إن التفاهمات الجديدة لن يتم التوقيع عليها رسميًا من قبل الأطراف. لكن الولايات المتحدة وأربعة حلفاء أوروبيين – المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا – سيصدرون بيانًا يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على تقديمها.

وقالت المصادر إن القوى الغربية الخمس ستعلن أيضا عن فوائد اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني لتسهيل الاتفاق على حزب الله.

ومن المتوقع أن تركز التفاهمات على التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006.

وراء الكواليس، فإن المسؤولين الأمريكيين، الذين يشعرون بالقلق إزاء التصعيد في الشهر الماضي، أخبروا إسرائيل أن إدارة بايدن لا تقلل من قدرة إسرائيل على إلحاق ضرر كبير بلبنان. لكنها تعتقد أنه سيكون من الخطأ الإستراتيجي شن عملية عسكرية كبيرة ضد حزب الله، بحسب المصدر المطلع.

وفي الوقت نفسه، حذرت إسرائيل علنا ​​من أن الوضع على طول الحدود يجب أن يتغير – من خلال حل دبلوماسي أو عمل عسكري – قبل أن تسمح لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بالعودة إلى منازلهم بالقرب من الحدود.