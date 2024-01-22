منذ 7 أكتوبر.. مقتل 72 من ميليشيا حزب الله والمجموعات الإيرانية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان الاغتيالات الإسرائيلية المباشرة منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023.

وجاء في التوثيق مقتل 88 من العسكريين، بينهم 72 من ميليشيا حزب الله والمجموعات الإيرانية والسوريين العاملين معهما، و2 من مجهولي الهوية والبقية أي الـ 14 هم من قوات النظام، قتلوا واغتيلوا جميعا بـ 14 استهدافا إسرائيليا مباشرا.

وفيما يلي الاغتيالات والضربات الإسرائيلية المباشرة التي أسفرت عن قتلى منذ الحرب الإسرائيلية على غزة وحتى اليوم:

25 تشرين الأول / أكتوبر: قتل 14 من العسكريين السوريين بينهم 4 ضباط، وأصيب ما لا يقل عن 7 آخرين بجراح جراء القصف الجوي الإسرائيلي.

10 تشرين الثاني / نوفمبر: استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق تتواجد فيها مقار ومواقع عسكرية تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني وقطع عسكرية سورية أيضًا، ما أدى لمقتل 7 من العاملين مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

17 تشرين الثاني / نوفمبر: استهدفت غارات إسرائيلية مستودعا للأسلحة تابعا لميليشيا حزب الله اللبناني، وأدى إلى مقتل 2 من الميليشيا المدعومة من إيران من جنسية غير سورية.

22 تشرين الثاني/ نوفمبر: قتل 4 عناصر من الجنسية السورية يعملون ضمن صفوف ميليشيا حزب الله اللبناني جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مزرعة للحزب.

2 كانون الأول / ديسمبر: قتل عنصران من الجنسية السورية العاملين مع ميليشيا “حزب الله” اللبناني، كما قتل اثنان آخران من جنسية غير سورية.

8 كانون الأول / ديسمبر: قتل سوري و3 من ميليشيا حزب الله من الجنسية اللبنانية، من وحدة الرصد وإطلاق الصواريخ، باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة “أجرة”.

10 كانون الأول / ديسمبر: قتل 4 من ميليشيا حزب الله اللبناني 2 منهم من الجنسية السورية جراء القصف الإسرائيلي.

17 كانون الأول / ديسمبر: قتل عنصران مجهولان، نتيجة القصف الإسرائيلي على موقع عسكري قرب منطقة مساكن الديماس.

25 كانون الأول / ديسمبر: قتل 4 من الميليشيا التابعة لإيران بضربة إسرائيلية على منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

29 كانون الأول / ديسمبر: قتل عنصران من مجموعة تابعة للمقاومة السورية لتحرير الجولان العاملة مع ميليشيا حزب الله اللبناني، في قصف بري إسرائيلي.

29 كانون الأول / ديسمبر: قتل 25 من الميليشيا التابعة لإيران.

30 كانون الأول / ديسمبر: مقتل 5 عناصر من المجموعات العاملة مع الميليشيا الموالية لإيران.

8 كانون الثاني / يناير: استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية فلسطينيا مسؤولا عن إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان المحتل، أمام منزله في مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.

20 كانون الثاني / يناير: قتل 10 هم: 5 إيرانيين بينهم 3 قيادات في الحرس الثوري الإيراني، و3 سوريين متعاقدين مع الميليشيا الإيرانية، و2 أحدهما عراقي والآخر لبناني الجنسية، في استهداف إسرائيلي لمبنى في حي المزة فيلات في العاصمة دمشق.