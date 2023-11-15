إسبانيا تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وضع حد لما أسماه "القتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة"، وكشف أن بلاده تعتزم العمل من أجل "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

ويعد هذا أشد انتقاد يوجّهه رئيس الوزراء الإسباني للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس في السابع أكتوبر الماضي.

وفي حين أكد رئيس الوزراء الاشتراكي وقوفه " إلى جانب إسرائيل" في "ردّها على الهجوم الإرهابي" الذي نفذته حماس، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".