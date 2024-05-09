تهجير ومصادرة للأراضي.. الحوثيون يواصلون التنكيل بأهالي تهامة

تشهد سهول تهامة في محافظة الحديدة اليمنية مرحلة جديدة من حملات ميليشيا الحوثي المتكررة ضد سكان هذه المنطقة الإستراتيجية، ما بين التهجير ومصادرة الأراضي.

وتحاول ميليشيا الحوثي، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تهجير سكان بلدة الدقاونة في مديرية باجل، وسط الحديدة، بعد اقتحامها بقوة السلاح، واختطاف عدد من أبنائها.

ويأتي ذلك بسبب رفض السكان أوامر إخلاء صدرت بعد حكم قضائي عن "رئيس لجنة رفع المظالم" المعيّن من قبل الحوثيين، دون توفير بدائل للأهالي، أو أدنى خيارات التعويض.

وأكد تقرير سابق لخبراء الأمم المتحدة في اليمن في 2022، مصادرة ميليشيا الحوثي بشكل قسري أراضي ومباني مملوكة لمواطنين في الحديدة، وطرد مئات الأسر منها.

وأشار التقرير إلى الاستيلاء على ما يقارب 13 كيلومترًا مربعًا في مديرية بيت الفقيه، خلال عملية واحدة، ومصادرة مساحات واسعة مملوكة لمواطنين في مديرية التحيتا، بدعوى تبعيتها للأوقاف.