صالح: الانسداد السياسي لن يجرَّ ليبيا إلى الحرب.. والدبيبة "يمثل نفسه"

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنَّ استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا لن تؤدي إلى صدام عسكري بين الفرقاء أو إلى اندلاع حرب بين الليبيين.

وقال صالح في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" إنه لا مخاوف من الانجرار إلى حرب جديدة، مرجعًا ذلك إلى "إدراك المواطنين أنَّ هدف مثل هذه الصدامات هو استمرار الانقسام والفوضى للوصول بليبيا إلى دولة فاشلة يتحكَّم فيها الأجنبي" وفق تعبيره.

واعتبر صالح أن لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا بتشكيل حكومة موحدة جديدة تُنهي الصراع الراهن على السلطة بين حكومة "الوحدة" وغريمتها "الاستقرار"، بهدف إجراء الانتخابات المؤجلة.

وانتقد صالح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقال إنَّه "يرغب في بقاء الحال كما هي عليه" وإنه "يمثل نفسه".