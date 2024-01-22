الأردن: إسرائيل تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة

قال أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، اليوم الإثنين، إن إسرائيل بسياساتها الحالية ورفضها "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تدمر مستقبل السلام والأمن في المنطقة.

وانتقد الصفدي "الأجندة العنصرية المتطرفة" للحكومة الإسرائيلية، قائلًا إنها تتحدى العالم برفضها قبول حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الصفدي للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الطريق الوحيد للخروج من هذه المأساة هو حل الدولتين... وهم يتحدون المجتمع الدولي بأكمله، وحان الوقت لأن يتخذ العالم موقفًا".

وشدد الوزير الأردني على أن إسرائيل لن تتمكن من ضمان أمنها مع حرمان الفلسطينيين من حقوقهم.