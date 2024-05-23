مصدر دبلوماسي: "العدل الدولية" تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن مصدر دبلوماسي رفيع، اليوم الخميس، إن محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة.

وقبل أيام، قالت الصحيفة، إن إسرائيل قررت إرسال وفد لحضور جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في إصدار أوامر بوقف حرب غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى لدى محكمة العدل الدولية من أجل التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب داخل قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنها ستصدر حكمها غدا الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، وفق ما أوردت رويترز.