لمواجهة النفوذ الروسي المتنامي.. أمريكا تدرب ميليشيات ليبية

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تدريب ميليشيات ليبية غربي البلاد، وذلك مع تنامي النفوذ الروسي في ليبيا، ما يؤشر على مزيد من التنافس في هذا البلد.

وكشف مصدر أمني ليبي مطلع لـ"إرم نيوز" أن الشركة الأمنية الأمريكية التي تدرب قوات من الميليشيات غربي البلاد هي شركة "أمنتوم".

وأفاد المصدر بأن "عملية التدريب تشمل عدة ميليشيات سواء في العاصمة طرابلس أو مصراتة"، مستبعدًا اندلاع مواجهة مباشرة بين القوات الأمريكية والروس في ليبيا.

فشل

اعتبر المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن "الولايات المتحدة تتوجس من التمدد الروسي إلى ليبيا، ما دفعها إلى جانب بريطانيا لتفضيل بقاء ليبيا دولة فاشلة وممزقة ومنقسمة، طالما أن التوجس، الذي يبقى نظريًا وافتراضيًا حتى الآن، يمكن أن يتحقق".