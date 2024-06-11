مسؤول إسرائيلي: المقترح الخاص بغزة يسمح بتحقيق أهداف الحرب

قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي: تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل".

وتابع "الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك حتمًا".