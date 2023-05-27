خط اللاذقية - حلب.. مفتاح لفك شيفرة عودة العلاقات السورية التركية

تثير الأنباء التي تحدثت عن قصف شنته الطائرات الروسية على مواقع في جنوب محافظة إدلب شمال سوريا أسئلة حول الأهداف التي يرمي إليها والتوقيت الذي جاء قبل يومين من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأفادت أنباء بأن طائرات روسية قد أغارت يوم أمس الجمعة على منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، القريبة من الطريق الدولي (اللاذقية – حلب) المعروف بطريق "أم 4"، شمال غربي سوريا.

واستخدمت الطائرات الروسية في أربع غارات جوية صواريخ شديدة الانفجار، واستهدفت مناطق المعارضة السورية، وهي المناطق التي يتم تصنيفها فيما يعرف بـ "خفض التصعيد".

وتخضع المنطقة لمراقبة القوات التركية، وكانت محور الاتفاق الروسي التركي في "سوتشي"، حيث تقرر بعد عام من توقيع الاتفاق 2018، إقامة تركيا 12 نقطة مراقبة، وإنشاء منطقة عازلة خالية من سلاح المعارضة الثقيل تمتد في مناطق المعارضة إلى عمق ما بين 15 و20 كيلومتراً.