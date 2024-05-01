مع تكثيف محادثات الهدنة.. وزير الخارجية الفرنسي يتوجه إلى القاهرة

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، إن وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى القاهرة اليوم الأربعاء، في محطة لم تكن مقررة سلفًا خلال جولة في الشرق الأوسط. وفق وكالة "رويترز".

وأضاف المصدر، أن زيارة الوزير ستيفان سيجورنيه تأتي مع وصول الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى مرحلة حاسمة.

وتزايدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأيام الأخيرة، بعد تجدد الجهود بقيادة مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحركة حماس. بحسب وكالة "رويترز".

ويقود وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في جولة قادته إلى لبنان وإسرائيل جهودًا تهدف إلى تهدئة التوتر بين ميليشيا حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.