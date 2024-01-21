السيسي: مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو أمنه (فيديو)

وتابع: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق".

ووجه الرئيس المصري رسالة لإثيوبيا قائلا: "رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا إطار لا يرفضه أحد، لكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".

وخاطب السيسي نظيره الصومالي، بقوله: "اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".

ومن جهته قال الرئيس الصومالي، في إشارة إلى الاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال": "لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة".