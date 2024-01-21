السيسي: مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو أمنه (فيديو)
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، من المساس بسيادة الصومال أو وحدة أراضيها، مؤكدا رفض مصر التدخل في شؤون الصومال.
جاءت تصريحات السيسي، عقب مباحثات أجراها مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى "مذكرة تفاهم" تم توقيعها بين "أرض الصومال" وإثيوبيا، في الأول من كانون الثاني/يناير، يتم بموجبها منح إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي "أرض الصومال" مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي، بث التلفزيون الرسمي وقائعه، إن "الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها".
وشدد أن "مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو مسِّ أمنها، مضيفًا: "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل".
وتابع: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا في مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق".
ووجه الرئيس المصري رسالة لإثيوبيا قائلا: "رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا إطار لا يرفضه أحد، لكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".
وخاطب السيسي نظيره الصومالي، بقوله: "اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".
ومن جهته قال الرئيس الصومالي، في إشارة إلى الاتفاق بين إثيوبيا و"أرض الصومال": "لن نسمح لهذه الأراضي بأن يستولي عليها بلد آخر بما في ذلك إثيوبيا، بدون موافقة الصومال ذات السيادة".