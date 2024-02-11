ضربة أمريكية تطال زورقين مسيّرين وصواريخ حوثية شمالي اليمن

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، استهداف عدد من صواريخ "كروز" المضادة للسفن، إضافة إلى زورقين مسيّرين تابعين لميليشيا الحوثي شمالي مدينة الحديدة في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها إنه "في يوم 10 فبراير/ شباط، بين الساعة 4 إلى 5 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بنجاح ضربات دفاع عن النفس".

وأضافت أن الضربة طالت "سفينتين مسيّرتين غير مأهولتين (USV) بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM) شمالي الحديدة في اليمن".

وأكد البيان أن تلك الصواريخ "كانت مُعدّة للأطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وبحسب البيان: "حددت القيادة المركزية الأمريكية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

وشدد البيان على أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".