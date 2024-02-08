العراق وأمريكا يستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف 11 فبراير

قال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول في بيان، اليوم الخميس، إن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن، يوم 11 فبراير/ شباط.

وبدأت المحادثات، في يناير/ كانون الثاني، لكن بعد أقل من 24 ساعة قُتل 3 جنود أمريكيين إثر هجوم في الأردن قالت الولايات المتحدة إن فصائل متحالفة مع إيران في سوريا والعراق شنته.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أكد في تصريحات سابقة عزم بلاده إخراج قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عبر"الاتفاق على إطار زمني لإخراجها".