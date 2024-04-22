"واللا": مشارك في "إخفاقات أكتوبر" يتصدر الترشيحات لقيادة الاستخبارات العسكرية

وأفاد "واللا" بأن العميد بيندر تولّى في الماضي منصب قائد القوة الخاصة "ساييرت متكال"، كما تولى قيادة لواء النخبة "غولاني"، إلا أن الموقع أكد أن طرح اسم بيندر تسبب في انتقادات داخل هيئة الأركان العامة.

وذكر أن بيندر يُعد من القيادات التي تتحمل المسؤولية عن إخفاقات أكتوبر، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك يُعد المرشح الأبرز للمنصب.

ونقل الموقع عن مصدر داخل هيئة الأركان العامة، لم يكشف هويته، أنه "آن الأوان لإبعاد جنرالات الجيش ممن لهم صلة بالفشل في الـ 7 من أكتوبر، وعلى هؤلاء إعلان مسؤوليتهم عن دورهم في الإخفاق".

وأردف أن هناك العديد من الجنرالات بهيئة الأركان العامة يتحملون المسؤولية عن الإخفاق.

وذكر منهم رئيس الشعبة الإستراتيجية اللواء إليعازر توليدانو، ورئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك.

وأضاف أن من بينهم أيضًا منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، وقائد الوحدة 8200 "العميد ي" (منصب ذو هوية سرية في إسرائيل)، ورئيس لواء العمليات العميد شلومي بيندر.

واستغرب المصدر ترشيح بيندر لمنصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية رغم أنه محل انتقادات داخل هيئة الأركان ومن ضمن القيادات التي يتعيَّن عليها تحمُّل المسؤولية والاستقالة.