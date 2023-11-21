تجميد 97 حزبًا تونسيًا.. تنظيم قانوني أم غايات سياسية؟

أثارت الأحكام القضائية الصادرة في تونس والقاضية بتجميد نشاط عشرات الأحزاب السياسية جدلاً وتساؤلات عن خلفياتها السياسية، وما إذا كانت تهدف إلى تنظيم الحياة السياسية أم مقدّمة لإنهاء دور الأحزاب في المرحلة المقبلة.

وأصدرت السلطات القضائية التونسية أحكامًا بتجميد نشاط 97 حزبًا، بسبب شبهات فساد مالي أو الضبابية التي ترافق عمل هذه الأحزاب وقوائمها المالية وطريقة إدارتها، إضافة إلى توجيه السلطات تحذيرًا لـ 150 حزبًا للتعجيل بتسوية وضعياتها المالية.

وبحسب مصادر، فإنّ هذا القرار يمثّل جزءًا من إعادة هيكلة وبناء الساحة السياسية في تونس، بعد 25 يوليو/تموز 2021، وإنهاء حكم حركة النهضة الإسلامية.

ويقول متابعون للشأن السياسي التونسي إنّ العملية قد تستغرق وقتًا طويلًا لأنها تتطلب كثيرًا من التدقيق والنظر في مظاهر التجاوزات التي أتتها بعض الأحزاب.

واعتبر المحلل السياسي مراد علالة في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الأحكام القضائية المتعلقة بتعليق نشاط 97 حزبًا سياسيًا في تونس تشمل الأحزاب التي تأسست منذ الثورة الى اليوم، بحسب تعبيره.

وأشار "علالة" إلى وجود 250 حزبًا سياسيًا في تونس منها حوالي 40 حزبًا في حالة نشاط، معتبرًا أن هذه الأحزاب التي صدرت فيها الأحكام القضائية معظمها منتهية العمل أو لم تحترم القانون عدد 88 المنظم للأحزاب الصادر، العام 2011، من خلال تقديم تقاريرها المالية أو تنظيم مؤتمراتها، بحسب القانون.

وقال علالة إنّ "معظم الأحزاب الصادرة بحقها هذه القرارات هي إما أنها لم تحترم آجال مؤتمراتها أو لم ترجع الأموال التي أخذتها في الحملات الانتخابية وبالتالي وجب غلقها".