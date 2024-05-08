جامعات ليبيا تنضم إلى الحراك الطلابي لوقف حرب غزة

امتدت الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الجامعات حول دول العالم إلى ليبيا، حيث تجمع الطلاب، اليوم الأربعاء، من جامعة طرابلس وجامعات أخرى في العاصمة، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا على القطاع بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، وهو هجوم تسبب في مقتل وخطف حوالي 1200 إسرائيلي.

ورفع الطلاب الذين تظاهروا في جامعة طرابلس شعارات تنادي بوقف الهجوم الإسرائيلي البري والجوي والبحري، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطينيًّا في القطاع، وجرح أكثر من 78 ألفًا آخرين.

كما أشاد الطلاب بالعملية التي شنتها حماس والتي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث تم رفع لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة"، و"لا لدمار غزة"، و"فلسطين من النهر إلى البحر".