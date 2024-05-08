جامعات ليبيا تنضم إلى الحراك الطلابي لوقف حرب غزة
امتدت الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الجامعات حول دول العالم إلى ليبيا، حيث تجمع الطلاب، اليوم الأربعاء، من جامعة طرابلس وجامعات أخرى في العاصمة، تنديدا باستمرار الحرب في قطاع غزة.
وتشن إسرائيل حربا على القطاع بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، وهو هجوم تسبب في مقتل وخطف حوالي 1200 إسرائيلي.
ورفع الطلاب الذين تظاهروا في جامعة طرابلس شعارات تنادي بوقف الهجوم الإسرائيلي البري والجوي والبحري، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطينيًّا في القطاع، وجرح أكثر من 78 ألفًا آخرين.
كما أشاد الطلاب بالعملية التي شنتها حماس والتي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" حيث تم رفع لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة"، و"لا لدمار غزة"، و"فلسطين من النهر إلى البحر".
وفلسطين قضية حساسة في الشارع الليبي ودوائر صنع القرار، حيث نددت السلطات في طرابلس وبنغازي مرارا باستمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما يتأهب الجيش الإسرائيلي لشن هجوم واسع على مدينة رفح، وسط تحذيرات من انهيار الوضع الإنساني.
وتشهد الجامعات في تونس المجاورة لليبيا تظاهرات منذ أيام تنديدا باستمرار الحرب بين إسرائيل وحماس. ويحاول الطلاب في ليبيا وتونس الضغط على الجامعات لوقف التعاون مع منظمات ومؤسسات يزعمون أنها تتعاون مع إسرائيل.
وفي أكتوبر الماضي دعا البرلمان الليبي سفراء الدول الغربية "الداعمة لإسرائيل" إلى مغادرة البلاد فوراً، في تحرك لافت.
تجدر الإشارة إلى أن حراكا طلابيا بدأ منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا وغيرها للضغط على السلطات من أجل وقف دعم إسرائيل وإجبارها على وقف هجومها على غزة.