إعلان "الطوارئ" في النيل الأزرق بالسودان إثر مواجهات قبلية خلفت 150 قتيلاً

أعلنت السلطات في إقليم النيل الأزرق حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا، والدفع بقوات الأمن للسيطرة على الوضع، بعد مقتل نحو 150 شخصا، في تجدد لأحداث العنف القبلي.

وجاء في مرسوم أصدره أحمد العمدة بادي أنه "يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوما"، كما كلّف المسؤولين المحليين للشرطة والجيش والمخابرات وكذلك قوات الدعم السريع بـ "التدخل بكل الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي".

وكان عباس موسى مدير مستشفى "ود الماحي" قد أفاد "بمقتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86 آخرون، يومي الأربعاء والخميس، في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.

وتجددت الاشتباكات يوم الأربعاء الماضي بين قبيلتي "الهوسا" وقبائل "الفونج" بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد.

وفرضت السلطات منذ الاثنين حظر تجول ليليا بعد مقتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة، في اشتباكات بين أفراد القبائل المتناحرة، لكن الاشتباكات تجددت رغم الانتشار الأمني.

وقال البشرى الصائم مصطفى، نائب رئيس وقف العدائيات والصلح بين قبيلة الهوسا والأطراف الأخرى المتصارعة في المنطقة، إن "الاعتداءات لا تزال متواصلة بإقليم النيل الأزرق في محلية ود الماحي".

وأضاف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "الأوضاع في المنطقة خرجت عن السيطرة بدخول جميع القبائل في تصفية حسابات قديمة أو حماية نفسها من الاعتداءات".