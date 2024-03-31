مسؤول بـ"الدعم السريع" لـ"إرم نيوز": اتهام الإمارات بتجنيد تشاديين "أكاذيب"

نفى مسؤول سياسي في قوات الدعم السريع، جملة وتفصيلا، الادعاءات التي تضمنتها شكوى مندوب السودان في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات في مجلس الأمن، أخيراً، بتجنيدها عناصر من تشاد للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، كما لفت إلى أن من ضمن هذه الاتهامات إقحام شخص متوفى منذ 36 عاما في تجنيد مزعوم، وهو ما يفند الأكاذيب التي تروجها جهات سودانية حول دور إماراتي مزعوم في حرب السودان.

وعبّر د. إبراهيم مخيّر، عضو المكتب الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، عن دهشته من شكل ومضمون الشكوى التي احتوت على أكاذيب وتلفيقات ضد دولة الإمارات، ليصل الأمر، على سبيل المثال، إلى اتهام شخص توفي قبل 36 عاما بالوقوف وراء عملية التجنيد المزعومة لتشاديين للقتال في صفوف "الدعم السريع".

وقال مخيّر، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "إن الشكوى الرسمية المقدمة ضد دولة الإمارات الشقيقة من جانب مندوب السودان في الأمم المتحدة، بتاريخ 28 مارس 2024، شهدت في الصفحة رقم 29 توجيه اتهام إلى الشيخ حمدان إقيمر بتجنيد تشاديين للقتال مع قوات الدعم السريع.