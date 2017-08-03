الإمارات تكشف عن مشاركة أمريكية بعملية طرد القاعدة من محافظة شبوة اليمنية‎‎

نفَّذت قوات النخبة التابعة للجيش اليمني عملية أمنية وُصفت بالنوعية ضد تنظيم القاعدة في “شبوة” بإسناد من القوات الإماراتية والأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” عن مصدر مسؤول في الجيش الإماراتي لم تسمّه القول: “إن قوات النخبة اليمنية وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية والأمريكية قامت صباح اليوم، بعملية نوعية وكبيرة ضد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والمنتشر في محافظة شبوة”.

وأفادت الوكالة أنه “منذ الصباح الباكر لهذا اليوم تحركت القوات اليمنية و قوات النخبة الحضرمية و بإسناد إماراتي – أمريكي من مواقعها لدحر عناصر التنظيمات الإرهابية، خاصة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية والذي عاث فسادًا في البلاد والعباد، حيث استغل هذا التنظيم الظروف التي كانت تمر بها محافظة شبوة وقام بالانتشار فيها، خاصة بعد الهزائم التي مُني بها أثناء عمليات قوات التحالف في مكافحة الإرهاب في محافظة المكلا خلال العام الماضي”.

وأوضحت الوكالة أن “العملية أجبرت عناصر التنظيم الإرهابي على الهرب والفرار من هذه المدن و البحث عن ملاذات آمنة في المحافظات الأخرى، وقد قامت القوات بتأمين المدن الرئيسة: عزان، عتق، العقلة، جبان والحوطة، كما قامت بتمشيط القرى والوديان بغرض طرد هذه العناصر المخرّبة التي أجبرت سكان المحافظة على العيش في خوف ورعب أثناء سيطرة هذه العناصر على محافظة شبوة”.

وهذه العملية ضد التنظيم ليست الأولى التي يقودها التحالف العربي والقوات الإماراتية بشكل خاص، حيث نجحت القوات الإماراتية بمساندة الجيش اليمني بطرد التنظيم من محافظة “المكلا” العام الماضي، ما أجبره على الفرار إلى محافظات أخرى.

وعملت قوات التحالف خلال الفترة الماضية على تدريب وتأهيل وتجهيز وإعداد قوات النخبة في شبوة التي قادت العملية ضد التنظيم بعد ورود شكاوى حول كونه استغل وجوده هناك لإعادة تجميع شتات مقاتليه، واستغلال الموارد النفطية لذلك، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من الفقر والمرض.