صور.. شروق تبدي سعادتها بتكريمها في مهرجان الخليج

أبدت الفنانة اليمنية شروق محمد، سعادتها بالتكريم الذي حظيت به في ختام الدورة الـ13 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في البحرين في آذار/ مارس الماضي.
وقالت في تصريح خاص لـ"إرم"، إن "التكريم يمثل دعما معنويا للفنان لمواصلة مشواره، في ظل الصعوبات التي يواجهها مجال الفن"، مشيرة إلى أن المهرجانات تجمع الفنانين والإعلاميين وأعمالهم من كل أرجاء الوطن العربي.
وعن جديد مشاركتها في دراما رمضان المقبل، قالت: "لا جديد حتى الآن، حيث لم تبدأ شركات الإنتاج الأعمال، وإذا عرض علي أي عمل جيد، بالتأكيد سأقبل به".
وكانت الفنانة شروق لعبت دور البطولة أمام الممثل الكبير قاسم عمر في مسلسل "فرصة أخيرة" الذي شارك في المهرجان، من إنتاج قناة السعيدة.