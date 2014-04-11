صور.. شروق تبدي سعادتها بتكريمها في مهرجان الخليج

أبدت الفنانة اليمنية شروق محمد، سعادتها بالتكريم الذي حظيت به في ختام الدورة الـ13 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في البحرين في آذار/ مارس الماضي.

وقالت في تصريح خاص لـ"إرم"، إن "التكريم يمثل دعما معنويا للفنان لمواصلة مشواره، في ظل الصعوبات التي يواجهها مجال الفن"، مشيرة إلى أن المهرجانات تجمع الفنانين والإعلاميين وأعمالهم من كل أرجاء الوطن العربي.