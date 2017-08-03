ماذا لو كان الشعب اليمني 100 شخص؟ (فيديو غرافيك)

نشرت منظمة الصحة العالمية، “انفوغرافيك” أوردت فيه إحصائية تخيلية، تفترض أن تعداد الشعب اليمني يبلغ 100 نسمة فقط، وذلك لتسهيل إسقاط عدد الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الحياتية المختلفة من كل 100 شخص.

وبحسب “الانفوغرافيك” المنشور على حساب مكتب المنظمة باليمن على موقع “تويتر” فإن كل 60 فردا من الـ100 شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويواجهون المجاعة، بينما هناك 57 شخصا لا يتمكنون من الحصول على المياه النظيفة وخدمات الإصحاح البيئي.

وسيحتاج كل 74 يمنيًا للمساعدات الإنسانية، فيما لن يستطيع كل 53 شخصا الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فيما يواجه 27 شخصا خطر الإصابة بمرض الكوليرا.

ويعاني كل 10 من النساء والأطفال من سوء التغذية الحاد.

ومنذ أكثر من عامين، يشهد اليمن حرباً، بسبب انقلاب الحوثيين وأنصار صالح، على السلطة الشرعية، ما تسبب في تدهور البلاد وتراجع كبير في مستوى المعيشة، وقضت بشكل شبه كامل على البنية التحتية.