اغتيال رئيس عمليات القصر الجمهوري في اليمن

اغتيل رئيس عمليات القصر الجمهوري في محافظة تعز اليمنيّة برصاص مسلحين مجهولين صباح اليوم، ليكون الضابط الثاني الذي يُقتل خلال يوم واحد في البلاد.

واغتيل العقيد صدام حسين عبدربه الطاهري على يد مسلحين كانوا يستقلون سيارة هايلوكس في منطقة الحوبان وسط مدينة تعز.

واغتيل أيضا أركان حرب شرطة الدوريات وأمن الطرق في محافظة البيضاء المقدم عبدالله ضيف الله أثناء ما كان في طريقه إلى مقر عمله، وهو شقيق وزير الدفاع الأسبق محمد ضيف الله.

وتشهد اليمن اضطرابات في صنعاء وحرب في شمال الشمال وحراك يطالب في الانفصال في الجنوب، وحالة هلع لدى الأجانب في صنعاء خوفا من القتل او الاختطاف.