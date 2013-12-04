اليمن تحبط تهريب 200 كيلو حشيش إلى السعودية

ضبطت نقطة عسكرية بمحافظة الحديدة غرب اليمن سيارة محملة بأكثر من 200 كيلو من الحشيش، وقال مصدر أمني لـ"إرم" أن نقطة القناوص الأمنية بمحافظة الحديدة تمكنت من ضبط سيارة من نوع "هايلوكس"،الثلاثاء، على متنها ثلاثة أشخاص أحدهم يتنكّر بزي نسائي، ومعهم الحشيش.

وأضاف المصدر إن كمية الحشيش التي ضبطت تزن 200 كيلو، كانت في طريقها إلى الحديدة قادمة من صنعاء عبر محافظتي عمران وحجة، وكان في نيتهم إعادة تجهيزها وإخفائها بشحنة بضائع لإدخالها الأراضي السعودية.

وكانت جمارك ميناء محافظة الحديدة ضبطت الأسبوع الماضي 400 ألف حبة مخدر داخل شحنة سخانات مياه وصلت للميناء قادمة من الأردن.

وتنشط عمليات تهريب الحشيش والحبوب المخدر في محافظة الحديدة غرب اليمن، حيث تعتبر محطة عبور لعصابات تهريب المخدرات إلى الأراضي السعودية.