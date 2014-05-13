مصرع 5 أشخاص في غارة جوية جنوب اليمن

قتل قرابة 5 خمسة أشخاص مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الثلاثاء، في غارة جوية شنتها إحدى الطائرات على عربتين محمَلتين بالأسلحة في بلدة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ"إرم" أن الغارة الجوية استهدفت عربتين محملتين بالأسلحة كانتا في طريقهما إلى محافظة مأرب المحاذية لمحافظة شبوة، قتل على إثرها ما لا يقل عن 5 أشخاص وأصيب آخرون.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم القاعدة يحاول نقل عتاده العسكري إلى مناطق أخرى هرباً من الضربات المتلاحقة التي يتكبّدها خلال الحملة العسكرية.

وما تزال الأجواء متوترة في محافظة شبوة قبل سويعات فقط من انتهاء مهلة حددها الجيش لخروج الأهالي من بلدة الحوطة تمهيدا لاقتحام البلدة التي لجأ إليها عناصر القاعدة عقب مواجهات عنيفة في مناطق جول الريدة وبلدتي ميفعة وعزان بالمحافظة.