يمني يقتل زوجته عن طريق الخطأ

تسبب عبث شاب يمني بسلاحه في مقتل زوجته العشرينية في حادثة مؤلمة وقعت تفاصيلها شمال العاصمة صنعاء.

وقالت الداخلية اليمنية إن شابا في 18 من عمره بمنطقة "الصوير" التابعة لمحافظة عمران قتل زوجته البالغة من العمر 20 عاما في حادثة عبث بالسلاح، وأوضحت أن الشاب وأثناء عبثه ببندقية آلية أصاب زوجته برصاصة خاطئة في ظهرها خرجت من الصدر مشيرة أنها قامت باحتجاز الجاني وإحالته للإجراءات القانونية.

وذكرت الداخلية أنه وخلال العام الماضي 2013 شهدت محافظات الجمهورية وقوع 529 حادثة عبث بالسلاح من ضمنها عشرات الحوادث المشابهة للحادثة التي وقعت في محافظة عمران.

وتتكرر حوادث القتل الخطأ نتيجة لارتباط المجتمعات القبلية بالسلاح والذي يرافق الشخص في حله وترحاله وتشهد أيضا حفلات الزواج الكثير من الحوادث المشابهة لحادثة عمران.