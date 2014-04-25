توكل كرمان تهاجم النظام اليمني الجديد

شنت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام هجوما حادا على النظام الجديد الذي وقفت معه عقب الثورة.

وقالت توكل كرمان إن التغيير تعثر في اليمن لأن السلطة الانتقالية لا تمتلك الارادة السياسية للإنجاز واحداث التغيير.

وخاطبت توكل السلطة الانتقالية بالقول" انتم تسقطون وتنهارون بقدر خيانتكم لتطلعات شباب الثورة وتضحياتهم العظيمة، لم يعد لدينا أي ثقة فيكم بأنكم تمتلكون إرادة للإنجاز وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار لنشارككم جلسات لجانكم وهيئاتكم كثيرة العدد عديمة الانجاز".

و وعدت توكل في حسابها على الفيس بوك بعدم السكوت عن" فسادكم وفشلكم وخذلانكم خوفا من شماتة علي صالح او من ثورته المضادة، ولن نشارك في ثورته المضادة او نتحالف معه بسبب فسادكم وفشلكم وخيانتكم".

وقالت إنها تعد الشعب اليمني بالمضي في" كفاحنا المستمر ضد فشل السلطة الانتقالية وفسادها حتى اقامة النظام الرشيد، ونتعهد للشعب ان لا نسمح للمخلوع ومن رحل معه ان يعودوا الى السلطة بثورة مضادة على غرار ما حدث في مصر".