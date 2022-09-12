مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية وعناصر القاعدة شرقي أبين

اندلعت مواجهات عنيفة الإثنين، بين القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وعناصر من تنظيم القاعدة، في الأطراف الشرقية من مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

جاء ذلك، في إطار عملية ”سهام الشرق“ العسكرية، التي أطلقتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي؛ لتطهير المحافظة من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون“.

لحظة انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في مدخل مديرية مودية بمحافظة #أبين#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/x7ay79TQb0 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 12, 2022

وأكد المتحدث باسم القوات العسكرية الجنوبية المقدم محمد النقيب، أن ”القوات الجنوبية دخلت في مواجهة مسلحة مع العناصر الإرهابية في منطقة شعب شقير شرقي مديرية مودية“.

وقال النقيب لـ“إرم نيوز“، إن العناصر ”استخدمت خلال المواجهات عبوات ناسفة كانت مزروعة في جانب الطريق العام، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر القوات الجنوبية“.

وأشار إلى أن ”القوات المسلحة الجنوبية، تمكنت من الدخول إلى منطقة شعب شقير ودحر العناصر الإرهابية، كما استطاعت التوغّل شرقي مودية، وصولًا إلى مداخل منطقة عويمران وواديها الذي يعتبر من أكبر معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة“.

بدورها، قالت مصادر محلية في مديرية مودية لـ“إرم نيوز“، إن ”عددًا من أفراد القوات الجنوبية أصيبوا في عمليات تفجير العبوات الناسفة وخلال المواجهات، وتم نقلهم إلى مستشفى مديرية لودر، ونحو مستشفيات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن“.

من جهتها، قالت قناة ”عدن المستقلة“ إن ”القوات الجنوبية تمكنت من السيطرة على مفرق بلدة القوز، شرقي مديرية مودية، ونشرت وحداتها العسكرية في عدد من مناطق المديرية“.

وأطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، في آب/ أغسطس الماضي، عملية ”سهام الشرق“ العسكرية، لتحرير أبين من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي لأبين“.

وبسطت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد التوافق مع القوات الأمنية الحكومية في أبين، سيطرتها خلال الأيام الماضية، على مدينة ”شقرة“ الساحلية، ومديرية أحور ومديريات لودر والوضيع وأجزاء كبيرة من مودية، في المنطقة الوسطى من محافظة أبين، وهي في طريقها إلى مديرية المحفد، شرقي المحافظة، المتاخمة لمحافظة شبوة، جنوبي البلاد.