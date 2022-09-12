اشتباكات قبلية تسقط قتلى وجرحى في مأرب

أسفرت اشتباكات قبلية مسلحة في محافظة مأرب، اليوم الاثنين، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح آخرين.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاشتباكات اندلعت بين قبائل آل راشد منيف وال شبوان على خلفية قضية ثأرية قديمة، واستمرت لساعات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

ونشرت وسائل إعلام محلية أسماء من قالت إنهم القتلى والمصابون جراء الاشتباكات، وهم: محمد بن سعيد معيلي ابو طارق، وحمد محسن بن حمد وهيط، وعلي عبدالله ناجي معيلي، وفارس على عجيان، ومجاهد حمد صالح وهيط، وصالح مبخوت حمد ابن جابر، وعبدالله صالح قريح، وعبدالعزيز علي جابر، وولد الجوفي الشبواني.