اليمن.. ألوية العمالقة تستهدف القوات المتمردة بين شبوة وحضرموت بعد انتهاء المهلة

استهدفت قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الإثنين، قوات الأمن الخاص الموالية لحزب الإصلاح، المتمركزة في المناطق الواقعة على الخط الدولي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت، جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“: ”بدأت القوات المسلحة الجنوبية بالهجوم واستعادة المواقع التي تتمركز فيها القوات المتمردة على قرارات الرئاسة اليمنية، على الخط الدولي، بعد انتهاء المهلة المحددة من المجلس الرئاسي“.

وأشارت إلى أن ”القوات المتمردة رفضت تسليم المواقع للقوات الجنوبية، كما أقرت الرئاسة، ما دفع القوات الجنوبية لانتزاعها منها بالقوة“.

وبحسب المصادر، ”استعادت القوات الجنوبية حتى اللحظة منطقتي (نعظه) ومنطقة (عياذ مفرق جردان)، الواقعتين على الخط الدولي الرابط بين حضرموت وشبوة“.

ولفتت المصادر أن القوات الجنوبية ”تسعى في الوقت الراهن للتقدم لتأمين منشأة العقلة النفطية الواقعة في صحراء شبوة، باتجاه محافظة حضرموت“.

ووفقا للمصادر العسكرية، فإن ”القوات الجنوبية لديها توجيهات وتوجه بالسيطرة والتأمين بشكل كامل على الخط الدولي الرابط بين محافظتي شبوة وحضرموت، انطلاقا من مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وصولا إلى مدينة سيؤون أقصى شرق حضرموت، مرورا بمنطقة العبر“.