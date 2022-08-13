اليمن.. محافظ شبوة يحذر من تهديدات "المتمردين" للشركات والحقول النفطية

حذر محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي اليوم السبت، من تهديدات تقوم بها القوات العسكرية والأمنية المتمردة، والموالية لحزب الإصلاح اليمني (إخوان مسلمون)، لبعض الشركات والحقول النفطية الإستراتيجية للبلد.

وقال العولقي، خلال اجتماع موسع للقيادات العسكرية والأمنية في شبوة، إنه سيتم اتخاذ ”الإجراءات العسكرية الحازمة، لتأمين المنشآت السيادية“، في حال عدم توقف تهديدات من سماهم ”المتمردين“ ضد الشركات والحقول النفطية في المحافظة.

ووجه محافظ محافظة شبوة ورئيس لجنتها الأمنية، في الاجتماع، بتشكيل 3 لجان عسكرية وأمنية، للقيام بحصر القوات والعتاد وحصر الأضرار، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لمحافظة شبوة، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وأقر الاجتماع، الخطة الأمنية لتأمين مدينة عتق، مركز محافظة شبوة، والمديريات المجاورة، كما تم تحديد المهام لكل الوحدات العسكرية، بما في ذلك وحدات الدعم والإسناد والعمل الاستخباراتي.

واستعرض العولقي، التحديات الراهنة والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، وكيفية معالجتها بصورة كاملة، بما يحقق السكينة العامة المرتبطة بتطلعات المواطنين.

وأكد المحافظ، على أهمية ”تعزيز أداء الأجهزة الأمنية والتنسيق المشترك بين كافة الوحدات العسكرية؛ لِتنفيذ الخطة الأمنية، وتطبيع الحياة المدنية، بما يسهم في ترسيخ دعائم أمن واستقرار المحافظة“، مشيدا بدرجة الوعي المجتمعي لدى أبناء شبوة، وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية، الذي قال إنه كان ”عاملا رئيسيا في ترسيخ مداميك الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمحافظة“.

واندلعت مواجهات دامية في مدينة عتق، مركز المحافظة، الإثنين الماضي، واستمرت لثلاثة أيام، بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ودفاع شبوة من جهة، وأخرى عسكرية وأمنية موالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون) متمردة على قرارات رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الطرفين، بينهم مدنيون.