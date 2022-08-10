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اليمن.. عودة الهدوء إلى عتق بعد دحر القوات المتمردة على قرارات "الرئاسي"
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2022 6:48 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 7:16 GMT

اليمن.. عودة الهدوء إلى عتق بعد دحر القوات المتمردة على قرارات "الرئاسي"

عاد الهدوء إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة باليمن، اليوم الأربعاء، بعد دحر القوات المتمردة على قرارات المجلس الرئاسي اليمني. وقالت مصادر لـ "إرم نيوز" إن قوات

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المصدر: عدن - إرم نيوز

عاد الهدوء إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة باليمن، اليوم الأربعاء، بعد دحر القوات المتمردة على قرارات المجلس الرئاسي اليمني.

وقالت مصادر لـ ”إرم نيوز“ إن قوات العمالقة والدفاع سيطرت على عدد من المناطق والمواقع، في مدينة عتق، كانت تسيطر عليها وتتمركز فيها قوات الأمن الخاصة الموالية لحزب الإصلاح ذراع الإخوان المسلمين في اليمن“.

وبحسب ناشطين، فإن شوارع عتق كانت اليوم الأربعاء خالية تماماً من ميليشيات الحوثي وعناصرها وإن المعارك تدور خارج المدينة حالياً.

وأكدت مصادر ميدانية أن القوات الجنوبية سيطرت على ”معسكر الشهداء“ الذي يوصف بأنه أهم مواقع الإخوان في شبوة.

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يشار إلى أن اشتباكات عنيفة كانت قد دارت فجر اليوم بين قوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى، وسط الأحياء السكنية في مدينة عتق.

وذكرت المصادر أن الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الاشتباكات، مشيرة إلى أن طيران التحالف تدخل في محاولة لفض الاشتباكات، حيث شن 4 غارات جوية استهدفت مواقع للقوات الخاصة والجيش.

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