من هو علي الأعوش رئيس المحكمة العليا باليمن؟

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء الخميس، قرارات جمهورية قضت بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

وقضى أحد القرارات بتعيين القاضي علي أحمد ناصر الأعوش رئيسا للمحكمة العليا.

وولد الأعوش في منطقة ”الوشل“ بمحافظة مأرب في العام 1960، ويحمل العديد من الشهادات والدرجات العلمية منها دبلوم الشرطة في عام 1980 في صنعاء، وليسانس في الشريعة والقانون 1985 من جامعة صنعاء، وماجستير في العلوم القانونية عام 1992 من صنعاء.

وأيضا حصل على شهادة الدكتوراه في القانون عام 2000 من جمهورية السودان، وأخيرا أستاذ القانون الجنائي المساعد في جامعة صنعاء.

شغل الأعوش العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، حيث كان النائب العام للجمهورية منذ 2011 وحتى 2021.

كما ترأس نيابة استئناف محافظة الجوف في العام 1998، ومن ثم رئيسا لنيابة استئناف محافظة مأربفي عام 2001.

كما شغل منصب رئيس نيابة الأموال العامة بالأمانة العامة لصنعاء في 2002، وكذا محامي عام نيابات الأموال العامة في 2004، وأصبح عضوا بالمحكمة العليا في 2010، بعدها بات النائب العام للجمهورية على مدى أكثر من 10 أعوام.