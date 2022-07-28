اليمن.. أول تعليق للمقدشي عقب إقالته من منصب وزير الدفاع

علق مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن محمد علي المقدشي، على قرار إقالته من منصبه السابق وزيرا للدفاع.

وأجرت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، تعديلا وزاريا محدودا، كانت أبرز ملامحه تعيين اللواء الركن محسن محمد حسين الداعري وزيرا للدفاع، خلفا للمقدشي.

وكتب المقدشي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك: ”أبارك لزميلي ورفيق الدرب، الفريق الركن محسن محمد الداعري، بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرا لوزارة الدفاع“.

وأضاف: ”أتمنى له كل التوفيق والسداد في المهام الوطنية التي أوكلت إليه“.

ووجه المقدشي في منشوره رسالة إلى الضباط والجنود اليمنيين، قائلا: ”تحية وإكبار لأخواني وأبنائي القادة والضباط والصف والجنود الشامخين في مختلف ساحات وثغور الوغى، في كل مترس وخندق، وفي كل جبل وساحل وواد، الأوفياء لله وللوطن، الذين لم تثنهم العوائق والتحديات عن الثبات في مواقعهم ذوداً عن حياض الوطن وكرامته“.

وأكد ثقته في ”كل الرفاق والقادة والجند، بالثبات على العهد والوعد، والتماسك ووحدة الصف والهدف، لاستكمال تحرير تراب الوطن من ميليشيا التمرد الحوثية ومشروعها الإيراني، والحفاظ على وحدة القوات المسلحة واستكمال مهمة بنائها وتطوير قدراتها“.

وشدد على أنه سيظل ”جنديا مخلصا للوطن مدافعا عنه ومقاتلا تحت لوائه، ممتثلا لأوامر القيادة وملبيا لنداء الواجب، وفيا للمبادئ والأهداف السبتمبرية والأكتوبرية العظيمة“، بحسب ما جاء في منشوره.

وعيّن الفريق الركن محمد المقدشي في 2018 وزيرا للدفاع، في خضم الحرب اليمنية ضد ميليشيات الحوثيين، في ظل استمرار بقاء وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي في الأسر لدى الحوثيين.

وبالتزامن مع قرار إعفاء المقدشي من منصب وزير الدفاع، جرى تعيينه مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن.