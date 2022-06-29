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أول ظهور للواء صالح السيد بعد محاولة اغتياله في خور مكسر بعدن
تاريخ النشر: 29 يونيو 2022 12:47 GMT
تاريخ التحديث: 29 يونيو 2022 13:50 GMT

أول ظهور للواء صالح السيد بعد محاولة اغتياله في خور مكسر بعدن

ظهر اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج في مقطع مصور عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بتفجير سيارة مفخخة خلال سير موكبه في أحد شوارع مديرية خورمكسر

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المصدر: إرم نيوز

ظهر اللواء صالح السيد مدير أمن محافظة لحج في مقطع مصور عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بتفجير سيارة مفخخة خلال سير موكبه في أحد شوارع مديرية خورمكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووثق اللواء صالح السيد ظهوره بمقطع مصور وإلى جواره شخصان، وكان في حالة صحية جيدة، ويبدو أنه لم يتعرض لأي أذى خلال محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

وقال اللواء السيد في كلمة مقتضبة في المقطع: ”أنا بخير ونحن لها ولن نتراجع عنهم مهما كلفنا الأمر.. احنا بعدكم بعدكم إلى يوم الدين“.

وفي كلمة لاحقة للسيد عبر قناة ”عدن المستقلة“ توعد اللواء السيد منفذي العمليات الإرهابية من تنظيم القاعدة وداعش، مؤكدا على المواجهة وجها لوجه، حسب تعبيره.

وكان العميد جلال الربيعي قائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة المؤقتة عدن قد قال خلال تفقده موقع الاستهداف: ”رسالة من هنا من موقع الانفجار الإرهابي الغادر الذي تعودت عليه العصابات المأجورة عصابات الإرهاب أعداء الحياة، أقسم بالله لو يجعلوا مفخخاتهم عدد نجوم السماء لن يهزوا لنا شعرة“.

يذكر أن اللواء صالح السيد مدير أمن لحج تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بسيارة مفخخة استهدفت موكبه، إلا أنه نجا من تلك المحاولة الفاشلة، في حين بلغ عدد ضحايا التفجير 10 أشخاص منهم 4 من مرافقي اللواء و6 من المدنيين.

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