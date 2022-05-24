الأمن السعودي يستدعي علي البخيتي

كشف الناشط اليمني المثير للجدل علي البخيتي تلقيه استدعاء من الأمن العام السعودي؛ على خلفية قضية مرفوعة ضده من طرف المحامي والمغرد السعودي الشهير عبدالرحمن اللاحم.

وجاء الاستدعاء بعد يوم من مغادرة البخيتي المملكة عائدا إلى لندن حيث يقيم.

وكتب البخيتي في تغريدة بتويتر: ”تلقيت للتو رسالة استدعاء من الأمن العام في قضية مرفوعة من عبدالرحمن اللاحم، بعد أن وصفته أنه محامٍ فاشل بسبب مزايداته باسم الإسلام، فمن لديه استعداد من المحامين السعوديين للدفاع عني ليتواصل على الخاص، ذكرني اللاحم بحارس العقيدة بمصر المحامي #نبيه_الوحش”.

تلقيت للتو رسالة استدعاء من الأمن العام #السعودية 🇸🇦 في قضية مرفوعة من عبدالرحمن اللاحم @allahimAB، بعد أن وصفته أنه محامي فاشل بسبب مزايداته باسم الإسلام، فمن لديه استعداد من المحامين السعوديين للدفاع عني ليتواصل على الخاص، ذكرني اللاحم بحارس العقيدة بمصر المحامي #نبيه_الوحش 😁 pic.twitter.com/DBCpTzicAu — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 24, 2022

وأضاف البخيتي في تغريدة أخرى: ”كان بودي أن أواجهه بنفسي، لكني غادرت #المملكة ، ومع ذلك أتمنى من #نبيه_الوحش السعودي استخراج فيزة سعودية لي ومستعد لأن أعود خلال أسبوع، إذا أنت نشبه فأنا أنشب منك بمراحل. عجز اللاحم عن مواجهتي في النقاشات الفكرية فنقل النقاش لنصوص القانون السعودي“.

وكان اللاحم قد أعلن من جهته رفع الدعوى قائلا عبر تويتر: ”اليوم بحمد الله تم تقييد بلاغ بحقي الخاص ضد مزدري الأديان والمسيء للحكومة السعودية @Ali_Albukhaiti ، بعد أن شتمني وسبني وأساء إلي بالمخالفة لأحكام القانون. المعركة القضائية ستكون طويلة وشرسة..”.

اليوم بحمد الله تم تقييد بلاغ بحقي الخاص ضد مزدري الأديان و المسيء للحكومة السعودية @Ali_Albukhaiti ، بعد أن شتمني و سبني و أساء إلي بالمخالفة لأحكام القانون.

المعركة القضائية ستكون طويلة وشرسة.#معركة_حساء_الثعابين pic.twitter.com/jI6hrDTFxn — عبدالرحمن اللاحم (@allahimAB) May 24, 2022

والبخيتي كان متواجدا في السعودية منذ نحو شهرين وأثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية؛ بسبب جرأته في طرح آراء وصفها البعض بالمستفزة، بينما دافع عنها آخرون.

وأعرب كثر من متابعي اللاحم عن تأييدهم لمقاضاة البخيتي، حيث كتب أحد المعلقين: ”الله ينصرك .. ولا أعتقد باستطاعته الإفلات فالجميع سمع كلامه، إزدراء الأديان والإساءة للحكومة السعودية”. على حد قوله.

بينما غردت الكاتبة السعودية هيلة المشوح معلقة ضمنا على الجدل الدائر: ”من المؤسف أن ينحدر من يقدم نفسه كمثقف ومحاور إلى سلوك المؤججين والمحرضين في تويتر لاستدراج وجر ”المختلف فكريًا“ إلى ”مختلف سياسيًا“! هل يعلم هؤلاء مغبة تدوير وصناعة العدو؟! إن كنت وطنيًا فكن ركيزة في البناء، لا معولًا لهدمه!“