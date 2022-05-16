مقتدى الصدر

إيلون ماسك

احتجاجات إيران

جريمة كراهية

الغالي بلقصير

محاولة اغتيال

زعماء بالإمارات

انتخابات لبنان
أظهر المزيد

أخبار

انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية
تاريخ النشر: 16 مايو 2022 6:25 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2022 6:50 GMT

انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية

غادرت، اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ ست سنوات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ووفق وكالة فرانس برس فإن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية

+A -A
المصدر: ا ف ب

غادرت، اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ ست سنوات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووفق وكالة فرانس برس فإن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالي مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play