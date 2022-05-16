انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية

غادرت، اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ ست سنوات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووفق وكالة فرانس برس فإن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالي مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.
مغادرة أول رحلة تجارية من مطار #صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية#إرم_نيوز #اليمن #الأردن pic.twitter.com/S2BVJxI6qp
— إرم نيوز (@EremNews) May 16, 2022
لحظة انطلاق أول رحلة تجارية من #مطار_صنعاء إلى العاصمة الأردنية #عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية#إرم_نيوز #اليمن pic.twitter.com/VTIu2SDcTy
— إرم نيوز (@EremNews) May 16, 2022