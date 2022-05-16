انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

غادرت، اليوم الإثنين، أول رحلة تجارية منذ ست سنوات العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ووفق وكالة فرانس برس فإن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الأردنية تنقل حوالي مئة راكب يمني معظمهم مرضى أو مسنون.