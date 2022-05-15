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أخبار

نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 10:10 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 11:20 GMT

نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

قال شهود عيان ووسائل إعلام يمنية، إن قائد العمليات المشتركة في عدن العميد صالح علي حسن اليافعي نجا اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة

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المصدر: فريق التحرير

قال شهود عيان ووسائل إعلام يمنية، إن قائد العمليات المشتركة في عدن العميد صالح علي حسن اليافعي نجا اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مركز شرطة المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأكد نشطاء وحسابات يمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التفجير استهدف موكب القائد العسكري البارز صالح علي الذرحاني اليافعي، وأن الأخير لم يصب بأذى.

وأضافت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت مركونة على الشارع انفجرت أثناء مرور موكب قائد العمليات المشتركة في عدن العميد صالح اليافعي.

ولم تصدر السلطات اليمنية في عدن حتى اللحظة بيانا رسميا لكشف ملابسات هذا التفجير.

ويعتبر هذا الانفجار، هو الأول الذي تشهده مدينة عدن منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي الجديد للسلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وعودة الحكومة والبرلمان اليمنيين لمباشرة عملهما انطلاقا من العاصمة اليمنية المؤقتة.

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