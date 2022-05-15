نجاة قائد العمليات المشتركة في عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

قال شهود عيان ووسائل إعلام يمنية، إن قائد العمليات المشتركة في عدن العميد صالح علي حسن اليافعي نجا اليوم الأحد، من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مركز شرطة المعلا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

مصادر محلية تقول إن الهجوم استهدف رئيس العمليات المشتركة العميد صالح علي الذرحاني وتؤكد نجاته من التفجير#إرم_نيوز #اليمن #عدن #المعلا pic.twitter.com/HQaNuOjRKn — إرم نيوز (@EremNews) May 15, 2022

وأكد نشطاء وحسابات يمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التفجير استهدف موكب القائد العسكري البارز صالح علي الذرحاني اليافعي، وأن الأخير لم يصب بأذى.

وأضافت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت مركونة على الشارع انفجرت أثناء مرور موكب قائد العمليات المشتركة في عدن العميد صالح اليافعي.

ولم تصدر السلطات اليمنية في عدن حتى اللحظة بيانا رسميا لكشف ملابسات هذا التفجير.

ويعتبر هذا الانفجار، هو الأول الذي تشهده مدينة عدن منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي الجديد للسلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وعودة الحكومة والبرلمان اليمنيين لمباشرة عملهما انطلاقا من العاصمة اليمنية المؤقتة.