القوات اليمنية تحرر مواقع إستراتيجية جديدة في الجوف ومأرب

تمكنت القوات اليمنية الحكومية، اليوم الأحد، من تحرير مواقع إستراتيجية جديدة على جبهات محافظتي الجوف، ومأرب، شمال شرق البلاد.

وجاءت الانتصارات الميدانية للقوات اليمنية، عقب مواجهات عنيفة، مع ميليشيات الحوثيين، أسفرت عن تكبيدها خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي، فضلًا عن سلبها لمواقع كانت تسيطر عليها وتتمركز فيها.

ووفرت مقاتلات التحالف العربي، غطاءً جويًا ساهم بشكل كبير، بترجيح كفة القوات العسكرية اليمنية، على حساب الميليشيات الانقلابية، وسهلت من تقدمها الميداني، وفقًا للموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“.

وأضاف الموقع: ”استعادت قوات الجيش اليمني، مواقع إستراتيجية على جبهة اليتمة، شمال محافظة الجوف“.

ونقل ”سبتمبر نت“ عن قائد اللواء ”161“ مشاة جبلي العميد الركن مطيع الدميني، أن ”قوات الجيش، تمكنت من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية على جبهة اليتمة، أبرزها جبال (القذاميل)، ومواقع (الأبتر) و(النعاظ) المحاذية“، مضيفًا أن ”ميليشيات الحوثيين الإيرانية تلقت هزيمة كبيرة خلال المواجهات، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“، مشيرًا إلى أن ”الضربات الجوية الدقيقة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، كان لها أثر إيجابي في معركة تحرير جبال القذاميل، وبقية المواقع المهمة التي تم تحريرها“.

ولفت القيادي العسكري إلى أن ”قوات الجيش تواصل، التقدم الميداني، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثيين الإيرانية“، وفق تعبيره.

وعن المستجدات الميدانية على جبهات جنوب محافظة مأرب، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة: ”تخوض قوات الجيش برفقة قوات العمالقة الجنوبية، ومقاتلي القبائل، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثيين الإيرانية على كافة الجبهات، والمحاور الجنوبية“.

وبين إعلام الجيش اليمني أن ”القوات العسكرية شنت هجومًا واسعًا من عدّة محاور، تمكنت خلاله من تحرير مناطق، ومواقع، ومرتفعات جديدة، منها جبل الفليحة الإستراتيجي“.

وأوضح أن ”المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من ميليشيات الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير 4 أطقم عسكرية، ومصرع جميع من كانوا على متنها، فيما استعادت وحدات الجيش طاقمين آخرين بما عليهما من عتاد“.

ونشر إعلام القوات اليمنية المسلحة، تصريحًا صحفيًا لمدير دائرة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء الركن علي محسن الهدي، جاء فيه: ”حققت قوات الجيش، والمقاومة، ورجال القبائل، خلال الساعات الماضية نصرًا تاريخيًا ضد ميليشيات الحوثيين الإيرانية، على جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، وتمكنت من تحرير جبهتي الردهة، والفليحة، بالكامل“.

وذكر الهدي أن ”قوات الجيش، والعمالقة، والقبائل، تواصل التقدم بوتيرة عالية، على جميع المحاور، وسط فرار ميليشيات الحوثيين مخلّفة وراءها أسلحتها وعتادها“، لافتًا إلى أن ”هذه الانتصارات هي بداية العد التنازلي للميليشيات الإيرانية في اليمن“.