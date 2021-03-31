اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات "كورونا"

تسلّم اليمن، اليوم الأربعاء، أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة عن 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وذلك بعد أسبوع من توصية لإعلان ”حالة الطوارئ“ إثر ارتفاع عدد الإصابات في البلد الغارق بالحرب.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان على موقعها إن ”اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، مقر الحكومة المعترف بها، وهي الدفعة الأولى من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021“.

وإلى جانب لقاحات أسترازينيكا التي تم شحنها عبر آلية ”كوفاكس“ وعددها 360 ألفا، تسلّم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و 1,300,000 من الحقن ”اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال“، بحسب البيان.

ونبّهت منظمة أطباء بلا حدود السبت، إلى وجود ”ارتفاع حاد“ في أعداد الإصابات الخطيرة بكوفيد-19 في اليمن، حيث أتت الحرب على الكثير من المنشآت الصحية في بلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وقبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان ”حالة الطوارئ“ بعد ارتفاع عدد الإصابات.

وقال ممثل اليونيسف في اليمن ”فيليب دواميل“ عقب تسلم اللقاحات في عدن الأربعاء ”يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كوفيد-19 لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن“.

ويسجل اليمن حاليا نحو مئة إصابة يومية بكورونا، رغم أنه ظل بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول.

لكن، يقدر خبراء أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب نقص الفحوص.

رسميا، سجل البلد الذي يعد 30 مليون نسمة نحو 3900 إصابة و820 وفاة جراء ”كوفيد-19“.

ولا يعلن الحوثيون عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.