التحالف و"الانتقالي" يناقشان اتفاق الرياض.. وعيدروس الزبيدي قريبا في عدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، أن ممثلين عنه ناقشوا مع قيادة اللجنة العسكرية السعودية وقوات التحالف العربي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تنفيذ اتفاق الرياض، فيما قالت مصادر إن عيدروس الزبيدي سيعود إلى المدينة خلال أيام.

وقال متحدث المجلس الانتقالي علي الكثيري، في منشور على صفحته في فيسبوك: إن اللقاء ناقش استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة، وقضية مرتبات القوات الجنوبية المتوقفة منذ نحو 8 أشهر، ومواضيع أخرى متصلة بمشاريع البرنامج السعودي الجاري تنفيذها في عدن.

وأضاف الكثيري: ”أكد الجانب السعودي بأن ترتيبات نهائية تجري للبدء في صرف مرتبات القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، والتي سيتم البدء بها خلال عشرة أيام“.

وتابع: ”الطرفان أكدا ضرورة الإسراع في تنفيذ بقية بنود الاتفاق، لما لذلك من دور في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود لمجابهة الأخطار المشتركة المتمثلة في جماعة الحوثيين والتنظيمات المتطرفة، فضلا عن استعراض أبرز المشاريع المنفذة في عدن من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن“.

ومنذ أشهر يشكو منتسبو قوات الأمن والجيش من المنطقة العسكرية الرابعة في عدن من عدم استلام مرتباتهم الشهرية، التي يلتزم بدفعها التحالف العربي، مشيرين إلى أنها متوقفة منذ 8 أشهر.

من جهة أخرى، قالت مصادر لـ“إرم نيوز“ إن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سيعود إلى عدن خلال أيام، عقب أكثر من عام ونصف العام على مغادرتها مع وفد من المجلس، بدعوة سعودية.